В Бурятии умеренные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём – 20,-25, местами -13,-18 , по крайнему северу -25,-30.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днём -22,-24.



На дорогах города и республики местами снежные накаты.



