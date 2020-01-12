Осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём – 20,-25, местами -13,-18 , по крайнему северу -25,-30.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днём -22,-24.
На дорогах города и республики местами снежные накаты.
В Бурятии умеренные морозы
Общество, Фото:
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