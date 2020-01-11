В Бурятии состоялся смотр солдатской песни

По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения



В мотострелковом соединении ВВО в республике состоялся традиционный смотр солдатской песни. Музыкальный конкурс проводится ежегодно, в рамках военно-политической работы соединения. В нынешнем году он проходил в несколько этапов с отбором участников.



Для участия в финальном этапе командованием части было отобрано 7 структурных подразделений. В исполнении военнослужащих прозвучали традиционные для российского воинства композиции: «Смуглянка», «Катюша», «Идет солдат по городу», «Гимн артиллеристов» и другие песни военных лет.



По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения, исполнившего «Песню танкистов». В первой тройке также оказались подразделения РХБ защиты и разведки, сообщает пресс-служба ВВО.



