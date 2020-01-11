Победителями конкурса стали 2550 ребят
В декабре в Забайкальском крае прошёл губернаторский конкурс рисунков «Новогоднее Забайкалье». Всего в конкурсе приняли участие 6300 забайкальских школьников
Победителями конкурса стали 2550 школьников, из них 55 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все победители были награждены сладкими подарками от главы региона на праздничных новогодних мероприятиях в образовательных организациях.
- Конкурс получил активный положительный отклик в детской и родительской среде. Представленные работы были выполнены в различных техниках. Все работы отличаются оригинальностью, выразительностью и аккуратностью оформления, - сообщили в пресс-службе правительства края.
Большинство участников конкурса отразили в рисунках краевую или городскую праздничную тематику, символику края, исторические или архитектурные памятники Забайкалья. Ребята изобразили свои родные места, различные уголки края: «Новый год на Ингоде», «Новогодние Улеты» «Забайкальский Новый год», «Родные просторы».
В конкурсе могли принять участие обучающиеся первых-четвертых классов государственных, муниципальных, частных образовательных организаций и коррекционных школ. Работы оценивались по трём критериям: соответствие работы заявленной теме и целям, оригинальность идеи и композиции, качество исполнения.
6300 школьников поучаствовали в конкурсе «Новогоднее Забайкалье»
Общество, Фото:
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