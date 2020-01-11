 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

10 Января

Популярное

Байкало-Ленский заповедник попал в тройку самых желанных заповедников для экотуризма

Байкало-Ленский заповедник попал в тройку самых желанных заповедников для экотуризма
Общество,  Фото:pixabay.com
Опрос проводился среди пользователей соцсетей 

Ко Дню заповедников и нацпарков российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских заповедниках они хотели бы побывать в наступившем 2020 году.

Горно-лесной заповедник в Ялте (28,4%), Байкало-Ленский заповедник в Иркутской области (27,16%) и Кавказский заповедник (14,81%), расположенный в пределах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкеской Республики, оказались самыми желанными у российских путешественников в 2020 году. Также в пятёрку самых желанных заповедных мест страны вошли заповедники Утриш (11,11%) в Краснодарском крае и Кивач (9,88%) в Карелии.

- Меньше всего голосов в опросе набрали природный заповедник Белогорье (3,7%) в Белгородской области, Висимский природный биосферный заповедник (2,47%) в Свердловской области, Астраханский заповедник и Приокско-террасный природный биосферный заповедник в Московской области (по 1,23%), - сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Девять самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году: 
 
1. Ялтинский горно-лесной заповедник, 28,4%
2. Байкало-Ленский заповедник, 27,16%
3. Кавказский заповедник, 14,81%
4. Утриш, 11,11%
5. Кивач, 9,88%
6. Белогорье, 3,7%
7. Висимский заповедник, 2,47%
8-9. Астраханский заповедник и Приокско-террасный заповедник, 1,23%.

Справка: 

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Отмечается этот день с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы

заповедники опрос
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пропал 49-летний мужчина
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
Общество, 11.01.2020
Мужчину разыскивают с 29 декабря
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»
Общество, 11.01.2020
Участвовать могут только ребята с хорошей успеваемостью
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
Общество, 11.01.2020
По Бурятии днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза

В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
Общество, 10.01.2020
Победителем стала ученица улан-удэнской гимназии №3
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Общество, 10.01.2020
Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Общество, 10.01.2020
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
Общество, 10.01.2020
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
Общество, 10.01.2020
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2020
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Общество, 10.01.2020
Программа мероприятия будет нацелена на сближение с молодым поколением
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
Общество, 10.01.2020
Членов ДНД и ДПК поощрили за активную работу в Бичурском районе
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Общество, 10.01.2020
Призовые места получили 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 10.01.2020
Соревнования начнутся уже в эту субботу, 11 января
Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще
Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще
Общество, 10.01.2020
Уже рассматривается вопрос об увеличении количества рейсов до 5 раз в неделю
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке построят стадион
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке построят стадион
Общество, 10.01.2020
Он будет расположен на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^