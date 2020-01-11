Байкало-Ленский заповедник попал в тройку самых желанных заповедников для экотуризма



Ко Дню заповедников и нацпарков российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских заповедниках они хотели бы побывать в наступившем 2020 году.



Горно-лесной заповедник в Ялте (28,4%), Байкало-Ленский заповедник в Иркутской области (27,16%) и Кавказский заповедник (14,81%), расположенный в пределах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкеской Республики, оказались самыми желанными у российских путешественников в 2020 году. Также в пятёрку самых желанных заповедных мест страны вошли заповедники Утриш (11,11%) в Краснодарском крае и Кивач (9,88%) в Карелии.



- Меньше всего голосов в опросе набрали природный заповедник Белогорье (3,7%) в Белгородской области, Висимский природный биосферный заповедник (2,47%) в Свердловской области, Астраханский заповедник и Приокско-террасный природный биосферный заповедник в Московской области (по 1,23%), - сообщили в пресс-службе Tvil.ru.



Девять самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году:



1. Ялтинский горно-лесной заповедник, 28,4%

2. Байкало-Ленский заповедник, 27,16%

3. Кавказский заповедник, 14,81%

4. Утриш, 11,11%

5. Кивач, 9,88%

6. Белогорье, 3,7%

7. Висимский заповедник, 2,47%

8-9. Астраханский заповедник и Приокско-террасный заповедник, 1,23%.



Справка:



11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Отмечается этот день с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы



