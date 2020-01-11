Мужчину разыскивают с 29 декабря
В Бурятии разыскивают без вести пропавшего 49-летнего Юрия Краснова. 29 декабря 2019 года мужчина ушёл из дома в селе Клюевка Кабанского района, предположительно, в лес и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид около 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см., волосы тёмные с проседью.
Был одет в куртку тёмно-синего цвета с надписью на спине «Бурятзолото», чёрную шапку, чёрные брюки и зимние ботинки чёрного цвета.
Жителей региона, располагающих информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: 102; 8 (30138) 43-2-05, 89245595528.
В Бурятии пропал 49-летний мужчина
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