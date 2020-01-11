Школьники Бурятии поборются за звание «Ученик года-2020»



Финал конкурса пройдёт с 12 по 13 марта 2020 года. Победители республиканского этапа будут награждены денежным поощрением, дипломами и ценными подарками.



Школьников Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе «Ученик года». В нём смогут принять участие ученики 9-11 классов. Творческое состязание «Ученик года» проводится для того, чтобы талантливые и творческие дети проявили себя и обменялись опытом с другими участниками, сообщает пресс-служба республиканского минобрнауки.В этом году конкурс посвящён Году памяти и славы и пройдёт в три этапа: 1 этап – школьный (январь); 2 этап – муниципальный (февраль); 3 этап – республиканский (12 – 13 марта).Заочный этап конкурса начнётся в январе. Для участия в конкурсе нужно подготовить электронное портфолио и интернет-проект «Школьная жизнь в digital-пространстве».Портфолио будет оцениваться по баллам успеваемости ученика (не ниже 4,5), его участию в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, а также участию в деятельности школьного самоуправления или общественных организаций.Интернет-проект должен касаться школьной жизни, и может быть представлен в любой форме: интернет-платформа, страница в социальной сети, посты, видеоролики, публикации и так далее. Оцениваются содержание материалов, количество подписчиков, просмотры, репосты, комментарии и постоянное обновление контента.Для участия в финале конкурса необходимо отправить заявку до 21 февраля. Заочный этап проверки конкурсных заданий пройдёт с 23 февраля по 3 марта.