По Бурятии днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике переменная облачность, по Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег. Ветер юго-западный слабый, местами 5-10 м/с. Температура ночью 24-29, местами 34-39, по Прибайкалью, местами южным районам 17-22, днём 16-21, местами 8-13, по крайнему северу 22-27 мороза.
В Улан-Удэ: без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 25-27, днём 17-19 мороза.
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
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