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В Улан-Удэ директор КСК рассказал, как строители получали квартиры

В Улан-Удэ директор КСК рассказал, как строители получали квартиры
Общество, 
Юрий Сибиряков напомнил об исторических моментах

Назначенный в ноябре 2019 года на пост директора КСК Юрий Сибиряков в Facebook поделился любопытной исторической справкой.

- А вы знали, что здание в котором сегодня находится ресторан «Ургы», проектировал и строил Улан-Удэнский ЗММК. По проекту это был Дом культуры и быта, но в силу различных обстоятельств завершённое строительство объекта было передано под управление города. Руководство ЗММК не оставило идею строительства спортивно-культурного комплекса и в конце 1980-х годов начинается строительство первой в Бурятии крупной культурно-спортивной площадки площадью почти 1500 квадратных метров, - написал Сибиряков.

КСК строила комсомольско-молодёжная бригада. За сдачу объекта в срок каждый участник бригады получил квартиру в новом строящимся доме.

- КСК построили за два года! – добавил он, обещав подписчикам продолжение истории.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний директор МУП КСК Юрий Хастаев потерял должность из-за нелегального игрового клуба в учреждении. Вместе с ним была отправлена в отставку с поста руководителя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева. Сама она заявила, что «не согласна с такими методами».


КСК история Улан-Удэ
 
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