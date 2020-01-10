Торжество прошло для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В дни новогодних праздников в Мухоршибирском районе провели акцию «Пригласите сказку в дом» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Специалисты сектора по работе с населением выступили в непривычных для них ролях – Деда Мороза и Снегурочки. Для детей было большой радостью принять из рук сказочных героев подарки, они рассказывали стихи, пели песни, отгадывали загадки, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения республики.
Мероприятие было организовано за счёт средств специалистов социальной защиты. Подарки в том числе поступили в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».
В Бурятии для нуждающихся устроили новогоднюю сказку
Общество, Фото:
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