В Бурятии для нуждающихся устроили новогоднюю сказку

Торжество прошло для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



В дни новогодних праздников в Мухоршибирском районе провели акцию «Пригласите сказку в дом» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



- Специалисты сектора по работе с населением выступили в непривычных для них ролях – Деда Мороза и Снегурочки. Для детей было большой радостью принять из рук сказочных героев подарки, они рассказывали стихи, пели песни, отгадывали загадки, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения республики.



Мероприятие было организовано за счёт средств специалистов социальной защиты. Подарки в том числе поступили в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».

