В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ

Срок подачи заявлений на ЕГЭ-2020 - 1 февраля



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно.



ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.



По правилам, выпускники прошлых лет сдают экзамен в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.



Для обучающихся экстернов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период.



В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.



Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.



Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.



Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в районные (городские) управления образованием.



Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин (болезни или других обстоятельств), подтверждённых документально.

