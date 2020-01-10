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В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ

В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Срок подачи заявлений на ЕГЭ-2020 - 1 февраля

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.

По правилам, выпускники прошлых лет сдают экзамен в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

Для обучающихся экстернов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в районные (городские) управления образованием.

Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин (болезни или других обстоятельств), подтверждённых документально.
ЕГЭ школьники
 
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