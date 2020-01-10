Состоится традиционный бал-маскарад
Традиционный костюмированный бал-маскарад на катке острова Конный в Иркутске пройдёт 12 января. Горожан ждут конкурсы, подарки за лучший костюм, танцевальный флешмоб и многое другое. Участниками бала могут стать все желающие, кто готов выйти на лёд в маскарадном костюме. Об этом сообщили в администрации Иркутска.
– Бал на льду проводится в Иркутске третий год подряд накануне празднования старого Нового года. Он неизменно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Только в прошлом году мероприятие посетили более двух тысяч различных героев сказок и мультфильмов, которые встали на коньки и приняли участие в развлекательной программе, – пояснил начальник управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации города Антон Чернышов.
Для удобства гостей и участников бала-маскарада на острове Конный работают пункт проката спортинвентаря, кафе, также на территории установлена новогодняя ёлка, оборудован ледовый городок.
Иркутяне прокатятся на коньках в маскарадных костюмах
Общество, Фото:
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