Госархив Бурятии пополнился документами на старомонгольской письменности

За 2018-2019 годы в электронную базу данных внесено 340 листов документов Селенгинской Степной думы
В 2019 году Государственный архив республики занимался переводом архивных документов на старомонгольской письменности и созданию электронной базы данных. Был выбран фонд «Селенгинская Степная дума» с более чем 6,2 тыс документов за 1825-1903 гг.,сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Это годовые отчёты думы; сведения о числе оседлых бурят; о численности мужского и женского пола и кочующих бурятах; о состоянии скотоводства; о сборе податей; ведомости о поступлении податей; сведения о количестве рабочих, о числе новорожденных, умерших и другие.
На сегодня выявлено, отобрано и переведено с монгольской письменности на современный бурятский язык 170 листов документов Селенгинской Степной думы.
В электронной базе данных представлены интересные документы: отношение тайши Вампила Ринчинова в Селенгинскую Степную думу о предоставлении сведений по поставке за границу шкур ягнят и списков лиц, занимающихся торговлей (30 марта 1830 г.), рапорт головы Атаганского рода Цыренжапа Гонбоева в Селенгинскую Степную думу о прошении инородца Тудубжап Цэдыпова о выдаче ему билета через Кяхтинскую таможню для продажи 40 телег сена (14 апреля 1830 г.), рапорт главного старшины Цонгольского полка Жаны Бумтарай с именным списком отправленных на ремонтные работы на Кругобайкальском тракте (21 июня 1833 г.), список казаков, переведённых в разряд отставных (21 января 1843 г.), и др.
За 2018-2019 годы в базу данных на монгольской письменности внесено 340 листов документов Селенгинской Степной думы.
Документы думы представляют большой интерес для исследователей, которые занимаются изучением родословных, историков и краеведов.
Пользователям предоставлена возможность увидеть, как общий перечень документов базы, так и получить доступ к электронному образу документа. Электронный образ документа имеет вид совмещённого текста – электронный образ документа на монгольской письменности и текст перевода на современном бурятском языке.
Всего за 2016-2019 годы в электронную базу данных на монгольской письменности внесено 7 фондов: Ф.84 «Гусиноозерский (Тамчинский) дацан», Ф.425 «Ацагатский дацан», Ф.430 «Тугну-Галтайский дацан», Ф.285 «Эгитуйский дацан», Ф.454 «Янгажинский дацан», Ф.2 «Селенгинская Степная дума». Всего внесено в электронную базу данных 725 листов архивных документов.
Ознакомиться с электронной базой данных архивных документов на монгольской письменности можно на сайте Государственного архива Бурятии и на портале www.soyol.ru
Госархив Бурятии пополнился документами на старомонгольской письменности
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