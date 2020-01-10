В Бурятии сирот сводили на картинг

Также ребята сходили в кинотеатр



Воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей во время новогодних каникул побывали в Улан-Удэ.



- Благодаря сотрудникам и директору развлекательного парка «Картинг-Арена» дети окунулись в увлекательную атмосферу катания на машинах, почувствовали себя гонщиками, получили заряд положительных эмоций и незабываемых впечатлений, - отмечают в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.



На этом сюрпризы для ребят не закончились. Для них был организован культпоход в кинотеатр в родном селе Бичуре, где дети посмотрели мультфильм «Иван-царевич и Серый волк 4».





