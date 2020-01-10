Ночные снимки сделал космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Роскосмос в социальных сетях опубликовал ночные фотографии российских городов, снятых с высоты 420 километров. Снимки сделал с околоземной орбиты космонавт Олег Кононенко.
Среди космических фотографий есть панорамы Иркутска и Ангарска.
Также космонавт снял ночные виды Анапы, Астрахани, Владивостока, Волгограда, Краснодара, Москвы, Новороссийска, Оренбурга, Самары, Саратова, Твери и других городов.
Иркутск и Ангарск сфотографировали из космоса
Общество, Фото:
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