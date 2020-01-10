В Бурятии росгвардейцы испытали противогазы в помещении со слезоточивым веществом

Так росгвардейцы отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите
В Бурятии в территориальном управлении Росгвардии прошли мероприятия радиационной, химической и биологической защиты личного состава.
Противогазы, состоящие на вооружении Росгвардии, проверили и подогнали. Сотрудники и военные отработали необходимые нормативы по защите.
- Личный состав территориального управления Росгвардии Бурятии в специальном помещении, в котором было распылено слезоточивое вещество, проверял степень герметичности шлем-масок и работоспособность фильтрующе-поглощающих коробок, - отметил помощник начальника отделения боевого обеспечения Дмитрий Колеватов.
По итогам технической проверки не было выявлено неисправных средств защиты органов дыхания, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Также ребята сходили в кинотеатр
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