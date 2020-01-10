Бесплатный Wi-Fi появился в скорых поездах №7101, №7103, №7106 и №7110
Бесплатный Wi-fi появился в скором электропоезде «Иркутск – Черемхово – Зима».
Внутри состава организована локальная сеть из точек доступа в каждом вагоне. Каждый вагон автономен и обладает полным функционалом для доступа к информационно развлекательному порталу и выходу в интернет.
С декабря 2019 года оборудование работало в тестовом режиме, а с января услуга для пассажиров действует в полном объёме, сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Ежедневно скорыми электропоездами «Иркутск – Черемхово – Зима» перемещается от 600 до 1000 человек.
Wi-fi появился в электропоезде «Иркутск – Черемхово – Зима»
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