Wi-fi появился в электропоезде «Иркутск – Черемхово – Зима»

Бесплатный Wi-Fi появился в скорых поездах №7101, №7103, №7106 и №7110



Бесплатный Wi-fi появился в скором электропоезде «Иркутск – Черемхово – Зима».



Внутри состава организована локальная сеть из точек доступа в каждом вагоне. Каждый вагон автономен и обладает полным функционалом для доступа к информационно развлекательному порталу и выходу в интернет.



С декабря 2019 года оборудование работало в тестовом режиме, а с января услуга для пассажиров действует в полном объёме, сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.



Ежедневно скорыми электропоездами «Иркутск – Черемхово – Зима» перемещается от 600 до 1000 человек.

