В Улан-Удэ одноногому пенсионеру спасли вторую ногу

Для этого врачи провели сложную гибридную операцию



В Улан-Удэ 70-летнему мужчине, которому уже ранее ампутировали одну ногу, выполнили уникальные операции и сохранили другую ногу. Об этом случае сообщили в пресс-службе республиканской клинической больницы имени Семашко.



Мужчина наблюдается у врачей с 1989 года с артериальной недостаточностью конечностей. В 2018 году развилась ишемическая гангрена – это ситуация, когда ткани конечности гибнут необратимо и восстановлению не подлежат.



Пациенту вынужденно ампутировали правую ногу. В январе пациент поступил в отделение сосудистой хирургии с болями в левой ноге. Ранее пациенту выполнялись многочисленные операции на брюшной полости и аорте, что представляло риск при повторном вмешательстве и сопровождалось бы высокой вероятностью гибели пациента. Таким образом, восстановить протезирование артерии не представлялось возможным, и пациент мог потерять вторую ногу.



Тогда в больнице пошли другим путём.



- Через правое плечо под рентген-навигацией была выполнена пункция плечевой артерии, введён катетер и выполнена ангиография нижних конечностей, где выявлена окклюзия (непроходимость) левой бедренной артерии непосредственно от аорты, и справа от аорты до бедра сосуд был значительно сужен. Баллонным катетером была выполнена продолжительная дилатация этой артерии, после чего с культи правой нижней конечности наложен сосудистый протез на левую ногу, тем самым удалось спасти единственную левую ногу, - рассказали в больнице.



После чего больной был транспортирован в ангиоблок, где был выполнен ещё ряд процедур.



Пульс на стопе появился сразу после операции. Пациент был выписан через 10 дней с сохранённой ногой. Боли сразу же прошли. В течение двух последующих недель мужчина отметил потепление стопы, заживление кожных дефектов и увеличение дистанции ходьбы без боли.



На сегодня пенсионер уже самостоятельно выходит на прогулку.





