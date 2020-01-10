Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Призовые места получили 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление



Подведены итоги всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Региональный этап конкурса проходил с 6 апреля по 4 мая 2019. Специалистами учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края отсмотрены работы 29 районов, общее количество участников творческих мероприятий составило свыше 2000 человек. Для участия во II всероссийском этапе фестиваля народного творчества «Салют Победы» в Москву от Забайкальского края были направлены 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление, каждый из которых занял призовое место.



Творческие коллективы Забайкальского края стали призёрами и победителями в четырёх номинациях виртуального этапа. В номинации «Народно-певческое искусство и фольклор» направления «Концертные номера» диплома II степени удостоен семейный ансамбль «Раздолье» из села Малета Петровск-Забайкальского района.



В номинации «Музыкальное искусство» диплом лауреата получил мужской состав народного ансамбля песни «Отрада» (руководитель Валентина Редколис) из города Борзя, диплом I степени – семейный ансамбль «Раздолье» села Малета Петровск-Забайкальского района, диплом II степени – народный вокальный ансамбль «Элегия» (руководитель Наталья Гордеева) города Борзя, диплом III степени – вокальная группа эстрадной песни «Карнавал» (руководитель Александр Михайлов) села Засопка Читинского района, Сэсэг Дунаева из села Кыра.



В номинации «Театральное искусство» диплома III степени удостоена жительница села Средняя Борзя Калганского района Софья Макарова за чтецкий номер «Зинка».



В направлении «Театрализованное представление» диплом III степени получил районный дом культуры «Строитель» города Краснокаменска за театрализованное представление «Зёрна победы» (режиссёр Оксана Варфоломеева). Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

