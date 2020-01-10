Победителем стала ученица улан-удэнской гимназии №3
В Бурятии подведены итоги регионального этапа детского всероссийского конкурса рисунка «Спорт глазами детей». На конкурс поступило более 400 работ.
По условиям конкурса рисунки должны быть посвящены федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Юные художники изобразили в своих работах различные виды спорта, в том числе и национальные, а также людей, которые ведут активный образ жизни.
В связи с большим количеством работ конкурсная комиссия долго и тщательно рассматривала рисунки, чтобы выбрать лучшие.
Победителем регионального этапа конкурса стала десятилетняя Анна Аршолоева из лингвистической гимназии №3 г. Улан-Удэ. Её работа, в которой нарисована гимнастка, держащая на ладони планету и голубя – символ мира, направлена в Москву для участия в федеральном этапе.
Лауреатами конкурса стали Гармажапова Долгор (11 лет, МАОУ СОШ 55 Улан-Удэ) с очень динамичным рисунком лыжника и Бадмаев Гомбо (11 лет, ГБОУ Закаменская СКОШИ) с рисунком, посвящённым адаптивной физической культуре.
С победителями и призёрами совсем скоро свяжутся организаторы конкурса. Также все участники регионального этапа получат электронные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Бурятии подвели итоги конкурса «Спорт глазами детей»
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