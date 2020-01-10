В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке построят стадион

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он будет расположен на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька»



В 2020 году на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» в посёлке Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии планируется построить стадион. Общий объём финансирования объекта составит 25 миллионов рублей.



По информации городского управления по физической культуре и спорту, стадион будет представлять собой футбольное поле размером 30 x 60 м с беговой дорожкой на 100 м, тренажёрами, баскетбольной и волейбольной площадками. На все проектно-сметные работы по объекту городской бюджет уже выделил около одного миллиона рублей.



- Разработана проектно-сметная документация, получена госэкспертиза сметной стоимости. Прошли общественные слушания, получено одобрение. Сейчас проводятся техническая экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в управлении государственной экспертизы РБ и экологическая экспертиза в управлении Росприроднадора по Забайкальскому краю. После получения всех экспертиз будет заключаться договор на получение субсидии, – пояснила директор спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» Саяна Сагалаева.



Спортивный лагерь «Зорька» был открыт в середине прошлого века. Шесть лет назад лагерь был передан в муниципальную собственность и стал спортивно-оздоровительным комплексом. С этого момента началось активное обновление его материально-технической базы. Ежегодно в летнее время комплекс «Зорька» принимает порядка 360 городских детей. В зимнее время здесь проводятся крупные соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Также «Зорька» является излюбленным местом зимнего отдыха горожан.



В 2019 году для улучшения спортивной материально-технической базы комплекса «Зорька» администрацией города было принято решение о включении строительства этого объекта в план социального развития центров экономического роста 2020-2021 гг. по Улан-Удэ. Также рассматривается вопрос о создании на базе комплекса городского центра зимних видов спорта. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации г. Улан-Удэ.

