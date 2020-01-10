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Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля

Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Программа мероприятия будет нацелена на сближение с молодым поколением

Девятый Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт в Чите с 4 по 7 июня 2020 года. Мероприятие планируется разделить на секции, каждая из которых будет иметь свой аспект, что позволит увеличить охват аудитории, подготовит площадки для новых идей и обсуждений.

- С каждым годом организаторы кинофестиваля ставят перед собой все более амбициозные цели. Основной задачей IX кинофестиваля станет формирование активной жизненной позиции через демонстрацию качественных жанровых и авторских фильмов, а прямой диалог между зрителями и создателями фильмов позволит ещё лучше понять главные темы и идеи, – говорится в сообщении на официальном сайте кинофестиваля.

Кинопрограммы фестиваля будут нацелены на сближение с молодым поколением: мастер-классы, выездные творческие встречи на региональных площадках, бизнес-программа, конкурс сценариев и «Ночь короткого метра», на которой будет широко представлено актуальное, молодёжное, разножанровое короткометражное кино. Также традиционно кинофестиваль соберёт в Чите всеми любимых актёров и актрис театра и кино, режиссёров, деятелей кинематографа. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

Напомним, что прошлый восьмой Забайкальский международный кинофестиваль проходил в регионе с 30 мая по 2 июня. Показы конкурсных фильмов и встречи с известными артистами состоялись в Чите, Петровск-Забайкальском, Красночикойском, Улётовском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском и Агинском районах края.
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