В программе прозвучат произведения зарубежных и российских композиторов, а также песни на бурятском языке
Межрегиональная общественная организация содействия развитию бурятской молодёжи «БYХЭ БYРГЭД» приглашает жителей и уроженцев Бурятии на творческий вечер бурятского оперного певца Далая Жаргалова. Мероприятие пройдёт 18 января в Московском доме национальностей.
В программе прозвучат произведения зарубежных и российских композиторов, а также песни на бурятском языке.
Далай Жаргалов - уроженец Агинского бурятского округа, поёт баритоном. Он выпускник Центра оперного пения Галины Вишневской 2019 г. Дипломант Международного конкурса молодых оперных певцов им. Кима Базарсадаева в Улан-Удэ (2017) и Международного конкурса оперных певцов им. Айталины Адамовой в Якутске (апрель 2019). Победитель Российского конкурса вокалистов «Дыхание Байкала» в Иркутске (2018) и Международного фестиваля-конкурса «Musica classica» в Рузе (ноябрь 2019).
Вход на мероприятие свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://bukheburged.timepad.ru/event/1228825/
В Москве пройдёт творческий вечер бурятского певца Далая Жаргалова
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