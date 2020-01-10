Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче



Семейная чета Василия Ивановича и Нины Петровны Меер, живущая в Могоче, в декабре отметили 65 лет со дня свадьбы. Юбиляров пришли поздравить сотрудники отдела ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края, которые провели обряд «Железной регистрации брака». После чего супруги поставили свои подписи в книге «Почётных юбиляров» и поцеловались под крики «Горько!».



Также слова поздравления и подарки юбиляры получили от заместителя главы по социальным вопросам муниципального района «Могочинский район» и начальника ПФР в Могочинском и Тунгиро-Олёкминском районах. И конечно же, юбиляров поздравил сын со своей дружной семьёй – внуками и правнуками новобрачных.



65 лет семейной жизни – «железная свадьба» – очень редкий свадебный юбилей. Он очень ценится, как символ настоящей «железной» любви, которой нипочём любые невзгоды. Об этом сообщает пресс-служба департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края.

