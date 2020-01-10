В Бурятии по программе «Земский учитель» предлагают 30 вакансий

Стартовал приём заявок для учителей, желающих стать земскими учителями и получить миллион
10 января в Бурятии открылся приём заявок для участия в программе «Земский учитель». Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат компенсационную выплату. Сейчас её размер составляет миллион рублей. Но минпросвещения России уже разрабатывает нормативно-правовой акт, согласно которому выплата в регионах Дальневосточного федерального округа вырастет до 2 млн рублей.
На федеральном портале http://zemteacher.edu.ru/ уже можно посмотреть, какие учителя-предметники требуются в школы Бурятии. Больше всего не хватает в образовательных учреждениях педагогов по математике (это Боцинская школа, Джидинский район; Подлопатинская школа, Мухоршибирский район; Гремячинская школа, Прибайкальский район; Саянская школа, Окинский район; Ангоянская школа, Северо-Байкальский район; Комсомольская школа, Еравнинский район и т.д.).
Также не хватает в школах учителей английского языка (Шара-Азаргинская школа, Закаменский район; Ганзуринская школа, Иволгинский район, Хамнейская школа, Закаменский район; Таксимовская школа, Муйский район и т.д.).
Не хватает в некоторых школах учителей начальных классов (Аршанская школа Тункинского района, Бурунгольская школа Окинского района и т.д.), учителя по физической культуре (Ульзытуйская школа Кижингинского района), учителей русского языка и литературы (Курумканский и Баунтовский районы), учителя по физике (Тарбагатайский район, село Нижний Саянтуй).
Всего, согласно порталу, пока требуются 30 преподавателей в школы.
В программе «Земский учитель» могут участвовать учителя в возрасте до 55 лет. Получив выплату, педагог принимает обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы. Деньги учителя могут тратить по своему усмотрению, отчитываться не требуется.
Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются до 15 апреля 2020 года включительно. Приём заявок проводится на федеральном портале http://zemteacher.edu.ru/
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным, озвученным в ноябре 2019 года, в Бурятии не хватает 1600 учителей и воспитателей.
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