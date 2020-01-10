В Бурятии сельские власти «забыли» нарядить главную ёлку

Жителям села Новоильинск пришлось наряжать праздничное дерево на собственные средства
В селе Новоильинск Заиграевского района чиновники не позаботились о новогодней ёлке для населения и поставили «голое» ненаряженное праздничное дерево в центре поселения. Об этом сообщается в посте паблика «Аноним 03».
- В центре посёлка, рядом с памятником Ленина, была установлена полуголая сосна, спиленная в лесу. А вот нарядить и зажечь «ёлочку» никто и не собирался. 30 декабря на ситуацию обратили внимание местные жители, волонтёры и активисты. Как оказалось, никакого финансирования и инвентаря для оформления ёлки не выделялось, - сообщает пользователь.
Тогда инициативу в свои руки взяли общественники. В местном чате они организовали сбор средств на мишуру и гирлянды с лозунгом: «Потратим деньги не на водку, а на лампы и проводку!».
- Всего неравнодушные граждане собрали около трёх тысяч рублей. Этого вполне хватило на достойное оформление новогодней ёлки. 31 декабря, вооружившись швабрами и палками, жители нарядили ёлку, повесили гирлянды и обеспечили их электроснабжение. «Ёлочка гори!», - кричали восторженные прохожие. Тем более что не горела она уже несколько лет, - заключает автор.
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Жителям села Новоильинск пришлось наряжать праздничное дерево на собственные средства
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