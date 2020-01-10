В иркутской колонии устроили конкурс снежных фигур

Осуждённые делали скульптуры на новогоднюю тематику



6 января в иркутской исправительной колонии №3 назвали авторов лучших снежных скульптур. Первое место досталось осуждённым отряда № 6.



Конкурс снежных фигур один из самых зрелищных конкурсов, традиционно приводящихся в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области. В нем принимают участие все без исключения отряды осуждённых.



Конкурс стартует во второй декаде декабря и заканчивается в январе, в разгар новогодних каникул. Сначала осуждённые заполнили снегом объёмные деревянные короба, установленные в локальных участках отрядов и на плацу колонии. После того, как снег спрессовался, короба разобрали, и к работе приступили снежные скульпторы. Готовые скульптуры раскрасили разноцветными колерами.



Территорию колонии украсили образы главных новогодних волшебников – Деда Мороза и Снегурочки, фигуры забавных крыс - символов наступившего 2020 года, а также другие скульптуры новогодней тематики.



Выбрать победителя было нелегко, все фигуры отличались высоким художественным уровнем. Жюри вынесло решение путём голосования. Врио заместителя начальника ИК-3 Федор Собохоев поблагодарил всех участников конкурса, объявил победителей и вручил заслуженные награды, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

