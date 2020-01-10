Уже рассматривается вопрос об увеличении количества рейсов до 5 раз в неделю
С января этого года увеличилась частота прямых авиарейсов между Улан-Удэ и Читой. Это стало возможно благодаря субсидируемым авиаперевозкам, которые с этого года будет осуществлять авиакомпания «Сибирская легкая авиация».
- Авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ – Чита. Сообщение по данному маршруту возобновила авиакомпания «Сибирская легкая авиация». Сейчас полёты осуществляются 3 раза в неделю, рассматривается вопрос об увеличении рейсов до 5 раз в неделю, – рассказал коммерческий директор международного аэропорта «Чита» Денис Каминский.
По данным перевозчика, полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410. Вылет из Читы в 13:30, из Улан-Удэ в 11:00. Стоимость авиабилета составляет 3 тысячи 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще
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