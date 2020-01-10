Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще

Уже рассматривается вопрос об увеличении количества рейсов до 5 раз в неделю



С января этого года увеличилась частота прямых авиарейсов между Улан-Удэ и Читой. Это стало возможно благодаря субсидируемым авиаперевозкам, которые с этого года будет осуществлять авиакомпания «Сибирская легкая авиация».



- Авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ – Чита. Сообщение по данному маршруту возобновила авиакомпания «Сибирская легкая авиация». Сейчас полёты осуществляются 3 раза в неделю, рассматривается вопрос об увеличении рейсов до 5 раз в неделю, – рассказал коммерческий директор международного аэропорта «Чита» Денис Каминский.



По данным перевозчика, полёты будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410. Вылет из Читы в 13:30, из Улан-Удэ в 11:00. Стоимость авиабилета составляет 3 тысячи 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

