Причины аномального тепла в стране объяснили в Росгидромете
Практически на всей территории России аномальное тепло. К примеру, на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири отклонение от нормы составляет плюс 16 градусов. Зафиксировано обновление рекордных максимальных показателей температуры в ряде городов европейской части страны, где удерживается плюсовая температура. Так, 2 января в Нижнем Новгороде было +4,7 градусов тепла (прежний температурный рекорд +3,8).
Причины происходящего объяснил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По словам синоптика, не типичная для января погода не связана с мощной зоной высокого давления или «сибирским максимумом», уточняет РИА Новости. Варакин объяснил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Эта зона удерживает тёплый воздух, из-за чего идёт «выхолаживание» территории Урала и центральной России.
Однако сейчас антициклон застрял на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом весь холод идёт в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов.
Застрявший в Бурятии антициклон вызвал аномально тёплую зиму в России
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