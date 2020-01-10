Застрявший в Бурятии антициклон вызвал аномально тёплую зиму в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Причины аномального тепла в стране объяснили в Росгидромете



Практически на всей территории России аномальное тепло. К примеру, на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири отклонение от нормы составляет плюс 16 градусов. Зафиксировано обновление рекордных максимальных показателей температуры в ряде городов европейской части страны, где удерживается плюсовая температура. Так, 2 января в Нижнем Новгороде было +4,7 градусов тепла (прежний температурный рекорд +3,8).



Причины происходящего объяснил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.



По словам синоптика, не типичная для января погода не связана с мощной зоной высокого давления или «сибирским максимумом», уточняет РИА Новости. Варакин объяснил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Эта зона удерживает тёплый воздух, из-за чего идёт «выхолаживание» территории Урала и центральной России.



Однако сейчас антициклон застрял на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом весь холод идёт в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов.

