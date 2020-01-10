В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино

Членов ДНД и ДПК поощрили за активную работу в Бичурском районе



С 1 января этого года члены добровольных народных дружин (ДНД) и добровольных пожарных команд (ДПК) в Бичурском районе Бурятии могут бесплатно посещать кинотеатр «Бичура», расположенный в районном доме культуры. Такое распоряжение подписал глава администрации муниципального образования Василий Смолин.



Члены ДНД и ДПК были поощрены за активное участие в обеспечении общественного порядка и пожарной безопасности в населённых пунктах района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Бичурский район».

