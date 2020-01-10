В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам

Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
С 5 по 8 января в районном центре Кижингинского района Бурятии прошло республиканское первенство по русским и стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 80 шашистов из Улан-Удэ, Курумканского, Заиграевского, Окинского, Бичурского и Кижингинского районов, Иркутской области.
В группе 2010-2011 гг.р. по русским шашкам среди девочек победительницей стала Александра Пунцык-Намжилова, 2 и 3 места разделили Долгорма Гуруева и Арина Барахоева. Все призёры – воспитанницы тренера Ц. Ц-Д. Балданова из села Кижинги. Те же места они заняли и по стоклеточным шашкам. Среди мальчиков победителем по русским шашкам стал гость из села Ново-Ленино Иркутской области Александр Матвеев. Второе и третье места заняли кижингинцы – Дугаров Цыбик и Алсыев Айдар. В стоклеточных шашках Айдар обошел Сашу на пол-очка, заняв первое место. Третьим стал Цыбик Дугаров.
Среди малышей 2012-2014 гг.р. по русским шашкам среди девочек золотую медаль завоевала кижингинка Барахоева Варвара, серебряную медаль – Янжима Мангатаева (Кижинга). Бронзовая медаль досталась Лене Гомбоевой (Заиграево). Среди мальчиков победителем стал Байтемир Нурмаматов. 2 и 3 места разделили Амгалан Яковлев и Айдар Дашинимаев (Улан-Удэ). Байтемир сделал золотой дубль, став победителем и по стоклеточным шашкам. Остальными призёрами стали кижингинцы Могломов Булад и Елаев Даниил.
В группе 2007-2009 гг.р. среди девушек по русским шашкам победительницей стала Гомбоева Сарюна (Заиграево). Второе и третье место вновь досталась Кижингинскому району – призёрами стали Мадасова Настя и Тунжинова Вероника. По стоклеточным шашкам победу одержала Дари Ешеева (Кижинга). Сарюна Гомбоева стала второй, а Вероника Тунжинова завоевала вторую бронзовую медаль. Среди юношей золотой дубль сделал Бадма-Доржо Бадмацыренов, серебряный дубль – Болотов Бэлигто, а бронзовый – Тимур Санжиев. Все юноши представляли Кижингу.
В группе 2004-2006 гг.р. среди девушек по русским шашкам первой стала Юля Мункуева (Заиграево). Второе место у Адисы Очировой (Бичура). Призовую тройку замкнула Анжелика Шарастепанова (с. Сорог, Окинский район). По стоклеточным шашкам победу праздновала Оюна Ешиева (Кижинга). Также призёрами вновь стали Адиса Очирова и Анжелика Шарастепанова. Среди юношей «золото» в трудной борьбе досталось Бато Будаеву (Улан-Удэ), опередившему по коэффициенту Диму Молокова (Кижинга). Однако Дмитрий отыгрался в стоклеточных шашках, победив Бато. Бронзовый дубль за Даниилом Корневым (Бичура).
Среди юниорок 2001-2003 гг.р. Екатерина Кунтеева (Ново-Ленино) увезла домой две золотые медали. Серебряный дубль у Александры Алексеевой (Кижинга), бронзовый – у Аяны Гомбоевой (Заиграево). Среди юниоров также 2 золотые медали выиграл Станислав Гомбоев (с. Сорог).
Среди юниорок до 27 лет не было равных Ринчиме Бадмацыреновой (Улан-Удэ), выигравшей оба вида шашек. Намдакова Янжима стала второй, а Батуева Сэлмэг – третьей также в обоих видах шашек. Обе девужки представляли Кижингу. Среди юниоров в русских шашках тройка призёров также была из Кижинги. Первое место занял Бадма Бальжинимаев, второе – Цырен Гатапов, третье – Жаргал Пунцыков. Цырен Гатапов оказался сильнее в стоклеточных шашках, завоевав золотую медаль, а Жаргал Пунцыков занял второе место.
Все победители и призёры были награждены грамотами и медалями. Об этом сообщает паблик «Шашки Бурятии».
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
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