Водителям раздавали информационные буклеты
В Селенгинском районе Бурятии на станции Сульфат сотрудники Госавтоинспекции совместно с главным инженером Гусиноозерской дистанции пути Баиром Дашинимаевым провели профилактическое мероприятие «Безопасный переезд». Автоинспекторы и железнодорожники напомнили автомобилистам о правилах безопасности на железнодорожном переезде.
Сотрудники ГИБДД останавливали водителей, проезжающих через переезд, и проводили с ними беседы о недопустимости пренебрежения правилами дорожного движения на опасных участках дороги. Автомобилистам рассказали о мерах административной ответственности за нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Также участникам акции привели примеры ДТП с участием автотранспортных средств и поездов.
Представители железной дороги раздали водителям информационные буклеты с рекомендациями по безопасному поведению на участках дорог, пересекающих железнодорожные пути. Всех участников акции призвали к внимательности за рулём и ответственном отношении к вопросу жизни и здоровья пассажиров, как своего транспорта, так и поезда, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии прошла акция на железнодорожном переезде
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