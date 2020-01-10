Аналитики считают, что в столице Бурятии рождаемость сохранится на уровне 2019 года
В Улан-Удэ в 2020 году рождаемость сохранится на уровне прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тыс. человек. В ходе социологического исследования выяснилось, что в российских городах от 7 до 12% семей из этой возрастной группы с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребёнка в 2020 году.
Что касается Улан-Удэ, здесь планируют рождение ребёнка 9 % молодых семей.
Самый высокий уровень рождаемости по оценкам аналитиков будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.
Низкая рождаемость по сравнению с другими городами ожидается во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Якутске, Севастополе, Туле, Мурманске и Перми.
В Чите рождение ребёнка планируют 10 % молодых пар, в Иркутске – 9%.
- Репродуктивные планы россиян мало изменились по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем скорее небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка, но он составляет не более 5% и находится вблизи от погрешности вычислений. Так что в целом можно говорить о сохранении числа рождений в 2020 году на уровне 2019 года, - приходят к выводу аналитики.
А главным условием повышения рождаемости в России исследователи называют понижение занятости женщин, строительство детских садов, поликлиник и школ.
В Улан-Удэ 9 % молодых семей планируют рождение ребёнка в 2020-м
Общество, Фото:
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