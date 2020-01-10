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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество
Общество, 
Автоинспекторы беседовали с прихожанами

В Рождество Христово сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасное рождество» с юными прихожанами церквей и их родителями.

- Каждый год в период празднования Рождества Христова маршруты патрулирования нарядов ДПС ГИБДД приближены к местам проведения массовых религиозных мероприятий. Также сотрудники по пропаганде отдела ГИБДД провели профилактические беседы с юными прихожанами церквей и их родителями, - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

Детям дарили световозвращающие браслеты и памятки юного пешехода. Родителям рекомендовали контролировать ношение ребёнком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Всех участников акции автоинспекторы поздравили с праздниками, и призвали быть осторожнее на дорогах.
ГИБДД световозвращатели
 
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