В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество

Автоинспекторы беседовали с прихожанами



В Рождество Христово сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасное рождество» с юными прихожанами церквей и их родителями.



- Каждый год в период празднования Рождества Христова маршруты патрулирования нарядов ДПС ГИБДД приближены к местам проведения массовых религиозных мероприятий. Также сотрудники по пропаганде отдела ГИБДД провели профилактические беседы с юными прихожанами церквей и их родителями, - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.



Детям дарили световозвращающие браслеты и памятки юного пешехода. Родителям рекомендовали контролировать ношение ребёнком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.



Всех участников акции автоинспекторы поздравили с праздниками, и призвали быть осторожнее на дорогах.

