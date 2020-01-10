Автоинспекторы беседовали с прихожанами
В Рождество Христово сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасное рождество» с юными прихожанами церквей и их родителями.
- Каждый год в период празднования Рождества Христова маршруты патрулирования нарядов ДПС ГИБДД приближены к местам проведения массовых религиозных мероприятий. Также сотрудники по пропаганде отдела ГИБДД провели профилактические беседы с юными прихожанами церквей и их родителями, - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
Детям дарили световозвращающие браслеты и памятки юного пешехода. Родителям рекомендовали контролировать ношение ребёнком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
Всех участников акции автоинспекторы поздравили с праздниками, и призвали быть осторожнее на дорогах.
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автоинспекторы беседовали с прихожанами
Осуждённые приняли участие в конкурсе «Сказка и снега»
Гости из разных городов страны ловят рыбу и катаются на снегоходах
Правонарушитель объяснил своё поведение желанием выиграть спор с друзьями
Всего было выявлено почти 400 нарушений ПДД
Кража произошла в компьютерном клубе
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина обратился в прокуратуру
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 января по республике облачная, с прояснением погода
Главный приз достался команде из Монголии
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме
У них «золото» и 2 «серебра»
Долгожительница проживает в одном из сёл Тайшетского района
Потребителей проконсультируют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии
Монумент разместят на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите