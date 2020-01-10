Гости из разных городов страны ловят рыбу и катаются на снегоходах
В старинном рыбацком посёлке Курбулик, расположенном на территории Забайкальского национального парка, местные жители со 2 по 8 января принимали российских туристов из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ и посёлка Усть-Баргузин.
Гости посещают музей «Дом рыбака», где знакомятся с традициями, обычаями и бытом байкальских поморов, также принимают участие в зимней подлёдной рыбалке. Снасти предоставили местные жители, они же и показали мастер-класс по ловле рыбы.
Отдых сопровождался катанием на снегоходах, санях и «ватрушках». Активные прогулки были совмещены с интересными экскурсиями, где желающие смогли насладится купанием в термальных источниках в бухте Змеевой и посетили часовню Николая Чудотворца, расположенную на въезде в Курбулик.
Туристы пишут: «Прекрасная деревня, гостеприимные жители, чудесная природа, свежий воздух. Всё, что нужно для отдыха. Замечательные начинания по созданию музея. Удачи вам в вашем начинании! Молодцы!»,
«Очень познавательная экскурсия в музее. Замечательно, что память об этих местах хранится и передаётся дальше история основания деревни и суровых трудовых будней. Большое спасибо за чаепитие и экскурсию»,
«Замечательная деревня на самом берегу Байкала, где живут замечательные люди – неунывающие, делающие свою жизнь ярче, а вместе с ней и жизнь приезжающих сюда. Приехали всей семьёй и очень, очень этому рады».
В Забайкальском нацпарке в Бурятии отдыхают туристы со всей России
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