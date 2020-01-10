В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья



В Иркутске в дни празднования Нового года по лунному календарю пройдёт череда праздничных мероприятий.



Буряты по всему миру встретят Сагаалган, взявшись за руки в ёхоре – круговом традиционном танце. IX всемирный флешмоб «Глобальный Ёхор» (0+) состоится на площади у дворца спорта «Труд» 24 февраля.



В этот же день, 24 февраля, будет показан праздничный концерт «Здравствуй, Белый месяц!» ансамбля песни и танца «Улаалзай» (6+). Он состоится в театре юного зрителя имени Александра Вампилова в 18:00.



14 марта в музыкальном театре имени Н.М. Загурского пройдёт традиционный праздничный концерт «В сиянии Белого месяца» (6+). Выступить на концерт приедут самые именитые певицы бурятской эстрады: Елена Борохитова и Бадма-Ханда Аюшеева. Также примет участие эстрадная монгольская группа «Нюанс». Концерт начнётся в 18:00.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, традиционный бурятский праздник Белого месяца в 2020 году наступает 24 февраля. Праздник «Сагаалган» у восточных народов является символом обновления человека, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

