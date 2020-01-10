Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи
В муниципальных образованиях Иркутской области 8 и 9 февраля пройдёт День зимних видов спорта, посвящённый шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Основной площадкой в регионе станет Ангарск.
- Ежегодно в Дне зимних видов спорта в Иркутской области принимают участие не менее 6 тысяч человек. В рамках этого спортивного мероприятия организовываются лыжные гонки, соревнования по конькобежному спорту, биатлону, хоккею с шайбой и мячом и другим видам спорта, катание на коньках и на санках, проводятся спортивные эстафеты, зимние забавы. В прошлом году к мероприятиям Дня зимних видов спорта присоединились более 8 тысяч человек, – рассказала директор областного ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Наталья Кривошеева.
День зимних видов спорта проводится с целью укрепления здоровья, физического развития и повышения уровня физической подготовленности граждан России, информирования населения о необходимости и пользе занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни.
Как отметила Наталья Кривошеева, традиционно к этому общероссийскому мероприятию присоединяются северные районы области, районы Усть-Ордынского Бурятского округа. В настоящее время муниципальные образования и спортивные учреждения области формируют свои предложения.
Участники спортивных мероприятий будут награждены памятными дипломами и медалями Олимпийского комитета России. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
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