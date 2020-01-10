 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Января

09 Января

Популярное

Иркутская область проведёт День зимних видов спорта

Иркутская область проведёт День зимних видов спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие будет посвящено годовщине Олимпийских зимних игр в Сочи

В муниципальных образованиях Иркутской области 8 и 9 февраля пройдёт День зимних видов спорта, посвящённый шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Основной площадкой в регионе станет Ангарск.

- Ежегодно в Дне зимних видов спорта в Иркутской области принимают участие не менее 6 тысяч человек. В рамках этого спортивного мероприятия организовываются лыжные гонки, соревнования по конькобежному спорту, биатлону, хоккею с шайбой и мячом и другим видам спорта, катание на коньках и на санках, проводятся спортивные эстафеты, зимние забавы. В прошлом году к мероприятиям Дня зимних видов спорта присоединились более 8 тысяч человек, – рассказала директор областного ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Наталья Кривошеева.

День зимних видов спорта проводится с целью укрепления здоровья, физического развития и повышения уровня физической подготовленности граждан России, информирования населения о необходимости и пользе занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни.

Как отметила Наталья Кривошеева, традиционно к этому общероссийскому мероприятию присоединяются северные районы области, районы Усть-Ордынского Бурятского округа. В настоящее время муниципальные образования и спортивные учреждения области формируют свои предложения.

Участники спортивных мероприятий будут награждены памятными дипломами и медалями Олимпийского комитета России. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
спорт зимние виды спорта Иркутская область Ангарск день здоровья
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Забайкальскую чету поздравили с 65-летием совместной жизни
Общество, 10.01.2020
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
В Иркутске готовятся к празднованию Белого месяца
Общество, 10.01.2020
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
В Бурятии названы победители республиканского первенства по шашкам
Общество, 10.01.2020
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2020
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Названа дата проведения IX Забайкальского международного кинофестиваля
Общество, 10.01.2020
Программа мероприятия будет нацелена на сближение с молодым поколением
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
В Бурятии сельские добровольцы могут бесплатно ходить в кино
Общество, 10.01.2020
Членов ДНД и ДПК поощрили за активную работу в Бичурском районе
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Забайкальцы стали призёрами всероссийского фестиваля народного творчества
Общество, 10.01.2020
Призовые места получили 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат и первенства СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 10.01.2020
Соревнования начнутся уже в эту субботу, 11 января
Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще
Самолёты между Улан-Удэ и Читой стали летать чаще
Общество, 10.01.2020
Уже рассматривается вопрос об увеличении количества рейсов до 5 раз в неделю
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке построят стадион
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке построят стадион
Общество, 10.01.2020
Он будет расположен на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька»
Иркутск и Ангарск сфотографировали из космоса
Иркутск и Ангарск сфотографировали из космоса
Общество, 10.01.2020
Ночные снимки сделал космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
В Улан-Удэ директор КСК рассказал, как строители получали квартиры
В Улан-Удэ директор КСК рассказал, как строители получали квартиры
Общество, 10.01.2020
Юрий Сибиряков напомнил об исторических моментах
В Бурятии для нуждающихся устроили новогоднюю сказку
В Бурятии для нуждающихся устроили новогоднюю сказку
Общество, 10.01.2020
Торжество прошло для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ
В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ
Общество, 10.01.2020
Срок подачи заявлений на ЕГЭ-2020 - 1 февраля
Иркутяне прокатятся на коньках в маскарадных костюмах
Иркутяне прокатятся на коньках в маскарадных костюмах
Общество, 10.01.2020
Состоится традиционный бал-маскарад
^