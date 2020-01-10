В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона
С 10 по 12 января в Ангарском районе Иркутской области пройдёт чемпионат и первенство региона по индивидуальным лыжным гонкам с раздельного старта. Местом проведения соревнований станет лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» около села Савватеевка.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах:
Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда);
Юниоры 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
Юноши 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
Юноши 13-14 лет (не ниже 1 разряда);
Юниорки 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
Девушки 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
Девушки 13-14 лет (не ниже 1 разряда).
Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату. Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и медалями.
Программа соревнований
10 января. День приезда
18:00 – Судейская коллегия
11 января. Индивидуальная гонка, свободный стиль
10:00 – Жеребьёвка
11:00 – Выдача номеров
12:00 – Старт
12 января. Индивидуальная гонка, классический стиль
09:30 – Жеребьёвка
10:00 – Выдача номеров
11:00 – Старт
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Железную свадьбу» отметили супруги Меер, живущие в Могоче
Стала известна программа празднования Сагаалгана в столице Прибайкалья
Соревнования проходили в зимние каникулы в селе Кижинга
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона
Программа мероприятия будет нацелена на сближение с молодым поколением
Членов ДНД и ДПК поощрили за активную работу в Бичурском районе
Призовые места получили 6 концертных номеров и 1 театрализованное представление
Соревнования начнутся уже в эту субботу, 11 января
Уже рассматривается вопрос об увеличении количества рейсов до 5 раз в неделю
Он будет расположен на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька»
Ночные снимки сделал космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Юрий Сибиряков напомнил об исторических моментах
Торжество прошло для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Срок подачи заявлений на ЕГЭ-2020 - 1 февраля
Состоится традиционный бал-маскарад