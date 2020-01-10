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В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам

В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона

С 10 по 12 января в Ангарском районе Иркутской области пройдёт чемпионат и первенство региона по индивидуальным лыжным гонкам с раздельного старта. Местом проведения соревнований станет лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» около села Савватеевка.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах:
Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда);
Юниоры 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
Юноши 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
Юноши 13-14 лет (не ниже 1 разряда);
Юниорки 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
Девушки 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
Девушки 13-14 лет (не ниже 1 разряда).

Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату. Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и медалями.

Программа соревнований

10 января. День приезда
18:00 – Судейская коллегия

11 января. Индивидуальная гонка, свободный стиль
10:00 – Жеребьёвка
11:00 – Выдача номеров
12:00 – Старт

12 января. Индивидуальная гонка, классический стиль
09:30 – Жеребьёвка
10:00 – Выдача номеров
11:00 – Старт

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт спорт Иркутская область Ангарск
 
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