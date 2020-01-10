В Иркутской области стартует чемпионат по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных коллективов и организаций региона



С 10 по 12 января в Ангарском районе Иркутской области пройдёт чемпионат и первенство региона по индивидуальным лыжным гонкам с раздельного старта. Местом проведения соревнований станет лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» около села Савватеевка.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах:

Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда);

Юниоры 17-18 лет (не ниже 2 разряда);

Юноши 15-16 лет (не ниже 3 разряда);

Юноши 13-14 лет (не ниже 1 разряда);

Юниорки 17-18 лет (не ниже 2 разряда);

Девушки 15-16 лет (не ниже 3 разряда);

Девушки 13-14 лет (не ниже 1 разряда).



Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату. Победители и призёры в каждой группе награждаются грамотами и медалями.



Программа соревнований



10 января. День приезда

18:00 – Судейская коллегия



11 января. Индивидуальная гонка, свободный стиль

10:00 – Жеребьёвка

11:00 – Выдача номеров

12:00 – Старт



12 января. Индивидуальная гонка, классический стиль

09:30 – Жеребьёвка

10:00 – Выдача номеров

11:00 – Старт



Возрастное ограничение 0+