Всего было выявлено почти 400 нарушений ПДД
Вчера на дорогах Бурятии инспекторами ДПС выявлено 390 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 5 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 автомобилистов за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
Так, в праздничные дни на дорогах Бурятии задержаны около 140 водителей с признаками опьянения. Из 11 ДТП с пострадавшими в 8 случаях участники дорожного движения находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на трассе погиб молодой водитель перевернувшегося автомобиля.
За сутки на дорогах Бурятии задержали 5 пьяных водителей
Общество, Фото:
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