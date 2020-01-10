Кража произошла в компьютерном клубе
8 января 26-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что в помещении компьютерного клуба неизвестный из кармана куртки украл его телефон стоимостью 30 тысяч рублей.
По горячим следам сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержан подозреваемый – 26-летний приятель потерпевшего, вместе с которым они пришли в заведение. Украденное у него изъято.
По словам злоумышленника, мобильный он планировал продать и выручить деньги.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Знакомый украл телефон у улан-удэнца
Общество, Фото:
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