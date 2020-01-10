Знакомый украл телефон у улан-удэнца

Кража произошла в компьютерном клубе



8 января 26-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что в помещении компьютерного клуба неизвестный из кармана куртки украл его телефон стоимостью 30 тысяч рублей.



По горячим следам сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержан подозреваемый – 26-летний приятель потерпевшего, вместе с которым они пришли в заведение. Украденное у него изъято.



По словам злоумышленника, мобильный он планировал продать и выручить деньги.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

