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Знакомый украл телефон у улан-удэнца

Знакомый украл телефон у улан-удэнца
Общество,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в компьютерном клубе

8 января 26-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что в помещении компьютерного клуба неизвестный из кармана куртки украл его телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержан подозреваемый – 26-летний приятель потерпевшего, вместе с которым они пришли в заведение. Украденное у него изъято.

По словам злоумышленника, мобильный он планировал продать и выручить деньги.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.

За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
кража
 
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