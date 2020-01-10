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Красноярцу не выплатили за работу в Бурятии почти 200 тысяч рублей

Красноярцу не выплатили за работу в Бурятии почти 200 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обратился в прокуратуру

Житель города Красноярска позвонил в прокуратуру Муйского района Бурятии и заявил о нарушении его прав на своевременную оплату труда. Как выяснила прокурорская проверка, мужчина работал в обществе с ограниченной ответственностью «Строительные решения» в посёлке городского типа Таксимо.

Работник уволен 5 декабря 2019 года, не получив в день увольнения всех сумм, причитающихся от работодателя.

- Прокурором района в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа. Руководителю общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждено административное производство, ему назначен штраф.

После вмешательства прокуратуры права работника восстановлены, ему выплачены денежные средства на сумму 189 тысяч рублей.

прокуратура
 
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