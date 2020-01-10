По данным Бурятского гидрометцентра, 10 января по республике облачная, с прояснением погода
Местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, местами до 13 м/с. Температура ночью 20-25, местами 30-35, по Прибайкалью при снеге 12-17 мороза, днём 15-20, местами 8-13, по северным районам до 22-27 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег, днём прекращение осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью минимальная 20-22, днём максимальная 15-17 мороза.
В Улан-Удэ немного потеплело
Общество, Фото:
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