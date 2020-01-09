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Реагенты на дорогах Улан-Удэ использовать не будут

Реагенты на дорогах Улан-Удэ использовать не будут
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конце прошлого года комитет городского хозяйства сообщал прямо противоположную информацию 

Сегодня стало известно, что использования на дорогах реагентов, даже в пробных целях, в столице Бурятии в 2020 году не будет. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

- В социальных сетях и СМИ активно распространяется информация об использовании реагентов в Улан-Удэ. Комитет городского хозяйства поясняет, что применение каких-либо противогололедных веществ на территории города не ведётся. Использование реагентов в пробных целях, для осуществления мониторинга воздействия его составляющих на окружающую среду, в 2020 году не запланировано, - заявили в комитете.

В конце 2019 гола сообщалось прямо противоположное. Тогда говорилось о том, что комбинат по благоустройству Улан-Удэ уже закупил пробную партию антигололёдных реагентов.

- Вещества, «плавящие» снег, приобрели в экспериментальных целях. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований на предмет воздействия составляющих реагента на окружающую среду. В природоохранные органы надзора и контроля, органы государственной власти направлены запросы относительно разработки программы мониторинга и применения реагента в рамках эксперимента, - подробно объясняли тогда в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Предполагалось, что после выдачи разрешительных документов специально выбранный для эксперимента участок обработают веществом. Затем возьмут пробы и анализы. В частности, будет видно, влияет ли реагент на обувь, одежду и автомобили.

Но точные сроки запуска эксперимента не называли.

Однако улан-удэнцы «взбунтовались» – в соцсетях они активно начали протестовать против использования реагентов. Горожане считают, что применять реагенты на дорогах опасно не только для автомобилей или обуви, но и для окружающей среды и Байкала.

Была создана петиция «Химикаты на дорогах» на сайте Change.org. Улан-удэнец, разместивший петицию, потребовал запретить использование химических реагентов на дорогах города.
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