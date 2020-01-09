В Сретенском женском монастыре отпраздновали Рождество
Ночное богослужение возглавил протоиерей Михаил Литвинов, исповедь началась в 22 часа. Богомольцы приехали в обитель заранее, уже со 2-3 января гостиница была полной, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
На литургии присутствовали более 80 человек. Всем раздавали распечатки с рождественскими песнопениями, и люди подпевали клиросу во время богослужения.
Игуменья Ника поздравила всех со светлым праздником.
- В эти дни люди должны ходить друг к другу в гости. Если мы будем передавать из уст в уста, что были в церкви, исповедовались, причащались, радость из храма принесли домой, то наши знакомые тоже захотят прийти сюда. И так наши храмы наполнятся, - сказала матушка.
В этом году Сретенской обители исполняется 20 лет со дня основания. Игуменья Ника пригласила всех с родными, близкими, друзьями на службу 15 февраля.
В женском монастыре в Бурятии отпраздновали Рождество
Общество, Фото:
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