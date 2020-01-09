Строительство будет продолжаться вплоть до 19 января
На заливе Якоби в Иркутске началось возведение ледяного комплекса «Иркутская Иордань». К строительству могут присоединиться все желающие, отмечают в Александро-Невском храме. Работа найдётся как для мужчин, так и для женщин.
Как сообщается в официальном паблике мэрии Иркутска во «ВКонтакте», территорию комплекса необходимо очистить от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Всех желающих ждут ежедневно в храме Александра Невского с 10:00 до 20:00.
Строительство будет продолжаться вплоть до 19 января.
В Иркутске возводят ледяной комплекс с иорданью
Общество, Фото:
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