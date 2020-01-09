В Иркутске возводят ледяной комплекс с иорданью

Строительство будет продолжаться вплоть до 19 января



На заливе Якоби в Иркутске началось возведение ледяного комплекса «Иркутская Иордань». К строительству могут присоединиться все желающие, отмечают в Александро-Невском храме. Работа найдётся как для мужчин, так и для женщин.



Как сообщается в официальном паблике мэрии Иркутска во «ВКонтакте», территорию комплекса необходимо очистить от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Всех желающих ждут ежедневно в храме Александра Невского с 10:00 до 20:00.



Строительство будет продолжаться вплоть до 19 января.

