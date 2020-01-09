Певцов приглашают на конкурс «Белый месяц» в Бурятии





Контактная информация для участников - на сайте министерства культуры Бурятии.



К участию в республиканском конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» приглашаются молодые талантливые исполнители эстрадной песни от 15 до 25 лет. Состав исполнителей может быть любой – соло, дуэт, ансамбль, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.Участники представляют два произведения: песню композиторов Бурятии или современную обработку народной песни и песню из своего репертуара. Для регистрации участия в конкурсе на адрес организатора конкурса до 29 января необходимо направить заявку.Отборочный тур для всех участников пройдёт 3 февраля в колледже искусств имени Чайковского. Финал и праздничный гала-концерт конкурса состоятся 4 февраля в бурятском театре драмы.