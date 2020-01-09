Их ролик признан лучшим
В Бурятии подведены итоги конкурса профилактических видеороликов «Безопасный Новый год». Конкурс был организован пресс-службой регионального МВД в преддверии Нового года.
Участники присылали свои работы по следующим темам: профилактика мошенничеств, краж, дорожно-транспортного травматизма, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности.
В голосовании, организованном в официальных аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях, приняли участие более двух тысяч человек. За участников проголосовали жители не только республики, но и других регионов России.
В ходе интернет-голосования определились победители:
- 1 место - учащиеся правового класса Каменской школы №2 Кабанского района – 693 голоса;
- 2 место - воспитанники Оерского детского сада «Солнышко» – 546 голоса;
- 3 место - Баясхалан и Байгалма Болотовы – 321 голос.
Для всех участников 15 января будет проведён День открытых дверей в региональном МВД, сообщили в пресс-службе министерства.
В Бурятии ученики Каменской школы выиграли конкурс МВД
Общество, Фото:
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