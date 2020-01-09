В Бурятии ученики Каменской школы выиграли конкурс МВД

Их ролик признан лучшим



В Бурятии подведены итоги конкурса профилактических видеороликов «Безопасный Новый год». Конкурс был организован пресс-службой регионального МВД в преддверии Нового года.



Участники присылали свои работы по следующим темам: профилактика мошенничеств, краж, дорожно-транспортного травматизма, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности.



В голосовании, организованном в официальных аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях, приняли участие более двух тысяч человек. За участников проголосовали жители не только республики, но и других регионов России.



В ходе интернет-голосования определились победители:



- 1 место - учащиеся правового класса Каменской школы №2 Кабанского района – 693 голоса;

- 2 место - воспитанники Оерского детского сада «Солнышко» – 546 голоса;

- 3 место - Баясхалан и Байгалма Болотовы – 321 голос.



Для всех участников 15 января будет проведён День открытых дверей в региональном МВД, сообщили в пресс-службе министерства.

