Монумент разместят на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите появится памятник детям войны. Местное городское отделение общероссийской общественной организации «Дети войны» запустило конкурс на лучший эскиз памятника.
- Главная цель конкурса – сохранить историческую память о поколении, встретившем и пережившем войну детьми и подростками. Для участия в конкурсе мы приглашаем профессионалов и любителей – всех неравнодушных к этой теме людей, обладающих навыками художественного творчества», – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.
Она добавила, что создать памятник планируют в 2020 году при финансовой поддержке Всероссийского военно-исторического общества и правительства Забайкальского края.
По словам председателя правления читинского отделения «Детей войны» Ирины Щаповой, место под памятник выбрано уже давно. Монумент будет размещён на главной аллее мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите.
Заявки принимаются до 30 января 2020 года включительно в электронном виде на электронную почту: chitinsky.muzei@yandex.ru с темой письма «Памятник «Дети войны» или по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 113, в рабочие дни с 8:30 до 17:45.
Конкурсные работы размещаются для проведения общественного голосования в сети Интернет с 1 по 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье объявлен конкурс эскизов памятника детям войны
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