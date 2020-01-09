У них «золото» и 2 «серебра»
С 3 по 8 января в детско-юношеском центре «Восхождение» города Хабаровска проходил этап Детского кубка России по шахматам. В этом году турнир собрал самый представительный за все это время состав – 169 спортсменов из 8 регионов России.
В борьбу за медали этапа Детского кубка России вступили юные шахматисты из Хабаровского, Забайкальского, Приморского, Камчатского краёв, Еврейской автономной области, Сахалинской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия).
Чемпионкой в турнире среди девочек до 11 лет стала Анна Щипина из Забайкалья, победившая во всех своих партиях. Также серебряные награды завоевали забайкальцы Эрдэм Батожаргалов в группе среди мальчиков до 11 лет и Кирилл Парыгин у юношей до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Забайкальцы завоевали 3 медали этапа кубка России по шахматам
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