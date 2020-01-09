Он стал сильнейшим на дистанции 10 метров среди мужчин
Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта Артём Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который с 6 по 14 января проходит в Ижевске. В соревнованиях участвуют более 300 стрелков из 40 регионов страны.
Артём Черноусов стал чемпионом России в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Заслуженный мастер спорта из Архангельской области Леонид Екимов завоевал серебряную медаль в этом упражнении. Замкнул тройку призёров мастер спорта из Республики Саха (Якутия) Александр Петров.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Артём Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун.
Иркутянин стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета
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