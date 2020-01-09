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Иркутянин стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Иркутянин стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Он стал сильнейшим на дистанции 10 метров среди мужчин

Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта Артём Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который с 6 по 14 января проходит в Ижевске. В соревнованиях участвуют более 300 стрелков из 40 регионов страны.

Артём Черноусов стал чемпионом России в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Заслуженный мастер спорта из Архангельской области Леонид Екимов завоевал серебряную медаль в этом упражнении. Замкнул тройку призёров мастер спорта из Республики Саха (Якутия) Александр Петров.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Артём Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. 
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