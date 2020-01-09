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В Бурятии презентовали книгу об известном сказителе

В Бурятии презентовали книгу об известном сказителе
Общество, 
Книга посвящена 90-летию со дня рождения Сергея Тогошеевича Анчикова

В Окинской центральной межпоселенческой библиотеке 7 января состоялась презентация книги Татьяны Осохеевой «Сергей Анчиков – сказитель горной Оки». Книгу она посвятила 90-летию со дня рождения своего брата Сергея Тогошеевича Анчикова.

- Уникальность книги состоит в том, что автор сумела с удивительной точностью, используя архивные материалы, записать воспоминания современников Сергея Анчикова. Он обладал феноменальным даром рассказчика - знаток устного народного творчества, самобытный поэт, певец, - отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

В книге также представлена исторически достоверная родословная рода Хонгодоров-Шуртэхэ, представленная семьями Мунконовых, Осохеевых, Замбаловых, Габановых. История этого рода интересна и богата.

- Представители каждого поколения имеют непосредственное отношение к важным событиям нашего района, республики, страны. Они славятся особым подходом к жизни - трудолюбием и оптимизмом, образованностью и чистыми помыслами. В роду много талантливых и заслуженных людей. Сказитель – человек, наделённый особым даром. Научиться этому искусству мог только тот, кто обладал даром красноречия, феноменальной памятью, интересом к делу. Всё это прекрасно раскрыто в этой книге, и, по словам Татьяны Тогошеевны, есть ещё много материала для продолжения работы, - продолжили в министерстве.

Татьяна Тогошеевна проделала большую работу, изучала архивные записи, собирала факты, события, фотографии, а также сказки и улигеры сказителей, которые представляют исчезающий мир предков.

На презентации друзья, гости, приглашённые высоко оценили труд Татьяны Тогошеевны.

- Своей работой Татьяна Тогошеевна внесла неоценимый вклад в развитие истории и культуры района. Сведения о сказителе Сергее Тогошеевиче – это память, необходимая нам, детям, внукам, правнукам. Эта работа даёт большой импульс для изучения родного края, выявления еще одной ценности Окинского района – людей, таких как Сергей Тогошеевич, - заключили в пресс-службе минкультуры региона.




книги минкультуры РБ
 
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